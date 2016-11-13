تركيا تطالب مواطنيها في أمريكا بتوخي الحذر خلال الاحتجاجات ضد «ترامب»

أصدرت تركيا تحذيرًا إلى مواطنيها الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الموجودين هناك بالفعل، بضرورة توخي الحذر خلال مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأخبارية الأمريكية مساء اليوم الأحد عن وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته بهذا الصدد إن هناك مخاطر يتعين معها على الأتراك الذين يفكرون في السفر إلى الولايات المتحدة أو المتواجدين هناك الابتعاد عن أماكن المظاهرات، والحرص على سلامتهم في مواقع العمل، والاتصال بالسلطات المحلية في حالة التعرض إلى اعتداء عنصري أو في إطار العداء ضد الأجانب في الأراضي الأمريكية.

تجدر الأشارة إلى أن الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرا لمواطنيها في الأراضي التركية في أواخر الشهر الماضى فى ضوء تصاعد التهديدات من الجماعات الإرهابية.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت مظاهرات احتجاج في أعقاب انتخاب ترامب، كان أغلبها بشكل سلمي، غير أن بعضها شهد وقوع أعمال عنف واعتقالات.

أ ش أ