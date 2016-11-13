برنامج الغذاء في الأمم المتحدة يجمع 152 مليون دولار للاجئين

أطلقت الأمم المتحدة يوم الأحد نداء لجمع 152 مليون دولار لتوفير الملجأ والغذاء وخدمات الصرف الصحي لموجة هائلة من اللاجئين الأفغان العائدين إلى بلادهم من باكستان.

وبحسب رويترز قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الآلاف يقطعون معبر تورخام الحدودي مع باكستان يوميا.

وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 170 ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم هذا العام. ونقلت المنظمة الدولية عن الكثير منهم تعرضهم لمضايقات من السلطات الباكستانية لدفعهم لاتخاذ هذا القرار.

وتضع عودة اللاجئين -ليس فقط من باكستان بل أيضا من إيران- المزيد من الضغوط على إمكانيات الحكومة ومنظمات الإغاثة في الوقت الذي يفر فيه مواطنون من منازلهم جراء الحرب بين القوات الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان.

وقال ميك لورنتزين مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان “نحتاج تمويلا كافيا يصل في الوقت المناسب خلال الأسابيع والشهور المقبلة لضمان قدرتنا على مساعدة العائدين بأقصى سرعة وفاعلية ممكنة.”