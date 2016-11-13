أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الإسكان: توفير وحدة سكنية لـ«فتاة العربة» في الإسكندرية

Google+ Print
وزير الإسكان: توفير وحدة سكنية لـ«فتاة العربة» في الإسكندرية وزير الإسكان: توفير وحدة سكنية لـ«فتاة العربة» في الإسكندرية

وفتاة العربة

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم توفير وحدة سكنية «غرفتين وصالة»، من وحدات صندوق الإسكان الاقتصادي لـ «مني السيد إبراهيم» المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة العربة» بالإسكندرية، لافتًا إلى أن الصندوق سيتولى على الفور إعداد عقد ملكية الوحدة باسمها، مع تكليف أحد المقاولين برفع كفاءة الوحدة، وتكليف جمعية الأورمان بتأثيثها.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان التزام الجمعية بتأثيث الوحدة السكنية من حصة الوحدات التي تبرع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بتأثيثها بالجمعية، بالإضافة إلى تعهد رجل الأعمال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بدفع تكلفة الشقة وتكاليف رفع كفاءتها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل فتاة الإسكندرية منى السيد إبراهيم بدر اليوم بالقصر الجمهوري، ووجه بتوفير وحدة سكنية مؤثثة لها وذلك بعد أن عرض الإعلامي عمرو أديب قصة كفاحها في برنامجه على قناة «ON E».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا