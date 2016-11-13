وزير الإسكان: توفير وحدة سكنية لـ«فتاة العربة» في الإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم توفير وحدة سكنية «غرفتين وصالة»، من وحدات صندوق الإسكان الاقتصادي لـ «مني السيد إبراهيم» المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة العربة» بالإسكندرية، لافتًا إلى أن الصندوق سيتولى على الفور إعداد عقد ملكية الوحدة باسمها، مع تكليف أحد المقاولين برفع كفاءة الوحدة، وتكليف جمعية الأورمان بتأثيثها.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان التزام الجمعية بتأثيث الوحدة السكنية من حصة الوحدات التي تبرع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بتأثيثها بالجمعية، بالإضافة إلى تعهد رجل الأعمال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بدفع تكلفة الشقة وتكاليف رفع كفاءتها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل فتاة الإسكندرية منى السيد إبراهيم بدر اليوم بالقصر الجمهوري، ووجه بتوفير وحدة سكنية مؤثثة لها وذلك بعد أن عرض الإعلامي عمرو أديب قصة كفاحها في برنامجه على قناة «ON E».