حبس 24 متهمًا في تظاهرات «11/11» وإخلاء سبيل 3 آخرين بالعمرانية

قررت نيابة العمرانية تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، لنيابات جنوب الجيزة، بحبس 24 متهمًا من المقبوض عليهم في تظاهرات «11/11» أمس الأول الجمعة وإخلاء سبيل 3 آخرين.

وكشفت التحقيقات، أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء خروجهم في مسيرات بمنطقتي الطالبية والعمرانية، وُضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء، واستجوبت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة 27 متهمًا.

وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات، وقالوا في التحقيقات إنهم تصادف وجودهم أثناء انطلاق مسيرات تنظيم الإخوان الإرهابي، وأنكروا علاقتهم بتنظيم الإخوان، وقررت النيابة حجزهم 24 ساعة على ذمة تحريات الأمن الوطني، بعد أن وجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وقطع الطريق والتظاهر بدون تصريح، وحيازة أسلحة بيضاء، وفور ورود التحريات أصدرت النيابة قرارها بحبس 24 متهمًا وإخلاء سبيل 3 آخرين.