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المدفعية اليمنية تقصف مواقع المليشيات في محافظة حجة وتقتل العشرات

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المدفعية اليمنية تقصف مواقع المليشيات في محافظة حجة وتقتل العشرات المدفعية اليمنية تقصف مواقع المليشيات في محافظة حجة وتقتل العشرات

أرشيفيه

أعلن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة باليمن مقتل العشرات من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح بمديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وذكر المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن مدفعية الجيش والتحالف العربي قصفت مواقع المليشيات في حرض وميدي، وقتلت العشرات، فيما هرب كثيرون.

وأوضح أن المدفعية استهدفت تعزيزات عسكرية قادمة للمليشيات من مديرية بكيل مير بالمحافظة إلى جبهتي حرض وميدي، ما أسفر عن خسائر في الأرواح والعتاد.

يذكر أن المعارك مستمرة منذ أشهر بين الجانبين في هاتين المديريتين القريبتين من الحدود دون إحراز تقدم من جانب أي طرف.

أ ش أ

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