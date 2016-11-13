أسبوع الموضة في "سيدتي": احجزي مقعدك في الصفوف الأولى!

على مدار أسبوع كامل، يبدأ من اليوم الأحد، سنقدّم إليك وبشكل يومي أحدث ما حملته موضة خريف وشتاء 2016-2017. سنجول في عالم الإكسسوارات كما الأزياء، لنضع بين يديك دليلاً شاملاً عن اتجاهات هذا الموسم لتختاري منها ما يناسب ذوقك وأسلوبك.

أسبوع الموضة في سيدتي، سيحمل معه أجمل ما تضمّنته موضة الموسم المقبل. فإذا فاتتك عروض الأزياء العالمية، أو لم تتمكّني من متابعتها كلّها، ستجدين خلال هذا الأسبوع ملخّصاً عن كل الاتجاهات التي ستعنون إطلالاتك الشتوية.

إليك "البرنامج الرسمي" لهذا الأسبوع:

الأحد 13 نوفمبر: أبرز صيحات الأحذية

الاثنين 14 نوفمبر: أبرز صيحات الحقائب

الثلاثاء 15 نوفمبر: باقة من فساتين السهرات

الأربعاء 16 نوفمبر: المعطف.. قطعة أساسية

الخميس 17 نوفمبر: هذه ألوانك لشتاء 2017

الجمعة 18 نوفمبر: باقة من فساتين النهار

السبت 19: إكسسوارات متفرّقة

تابعي الفيديو المرفق لتتعرّفي أكثر على ما سيحمله إليك أسبوع الموضة في "سيدتي"