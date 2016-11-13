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هل سجلت هيلاري كلينتون إطلالات ناجحة؟

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الأحد 13-11-2016 14:34

منذ أن بدأت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية هيلاري كلينتون Hillary Clinton بحملتها الإنتخابية، لفتت أنظار الجميع بإطلالاتها الأنيقة والجذابة من جهة والمميزة ببسطاتها من جهة أخرى.
دائماً ما تختار كلينتون الأزياء التي تناسب شكل جسمها، فهي تظهر بإطلالات بسيطة بعيدة عن الجرأة في نتسيق الملابس أغلبها تكون بدلة رسمية تتألف من سروال وسترة غالباً ما يكونا من اللون ذاته، و أحياناً ترتدي معطف طويل خفيف مع سروال القماش الكلاسيكي، كما أنها لا تتردد في انتقاء ألوان متعددة لأزيائها، فنراها لا تركز على الألوان الغامقة مثل الأسود والرمادي والبني فقط، بل تختار الألوان الصاخبة أيضاً مثل الكحلي الغامق و الموف و الأزرق بالإضافة إلى اللون الأحمر حيت لفتت أنظار الجميع ببدلتها الحمراء التي ارتدتها في إحدى المناظرات الرئاسية.
لا تركز هيلاري كلينتون على مواكبة أحدث صيحات الموضة، إلا أنها دائماً تختار من الملابس ما يناسبها و يناسب عمرها إن كان في التصاميم أو الألوان، وذلك ما جعل إطلالاتها تتميز بالأناقة و الجاذبية و العصرية في آن واحد.
هل تجدين أن خيارات هيلاري كلينتون كانت موفقة و مناسبة لعمرها؟ شاهدي الصور و شاركينا تعليقك.

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سيدتي