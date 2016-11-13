تونس تعتزم مراقبة حدودها الجنوبية مع ليبيا إلكترونيا

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قال وزير الدفاع الوطنى التونسى فرحات الحرشانى، إنه سيتم مراقبة الحدود بالجنوب التونسى من منطقة برج الخضراء إلى راس جدير على الحدود الليبية إلكترونيا بعد استكمال كافة الدراسات وتعبئة الموارد المالية للازمة لتصبح فى غضون عامين مؤمنة بوسائل المراقبة الإلكترونية والحرارية الضرورية فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف الحرشانى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات" أن التنسيق قائم بين المؤسستين الامنية والعسكرية لتأمين البلاد، مشيرا إلى تواصل عمليات التمشيط والبحث عن مخازن الأسلحة والذخيرة بمنطقة بن قردان بعد القضاء على عنصر إرهابى خطير ضالع فى عملية استشهاد الأمنى سعيد الغزلانى بجبل المغيلة من ولاية القصرين.

وفى تعليقه حول وصول دونالد ترامب للرئاسة بالولايات المتحدة الامريكية ذكر الوزير، أن العلاقات التونسية الأمريكية راسخة ومتينة والتعاون فى مختلف المجالات ومنها الدفاع متواصل لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لتونس بالنسبة للعديد من البلدان ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لكونها تمثل نموذجا للاستقرار بفضل سياسة الحوار والوفاق التى انتهجتها لتحقيق الانتقال الديمقراطي.