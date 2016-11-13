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غدًا.. العالم على موعد مع ظاهرة «القمر العملاق» وسقوط الشُهب

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غدًا.. العالم على موعد مع ظاهرة «القمر العملاق» وسقوط الشُهب غدًا.. العالم على موعد مع ظاهرة «القمر العملاق» وسقوط الشُهب

القمر العملاق – أرشيفية

يترقب العالم، غدًا الاثنين 14 نوفمبر، ظهور أكبر حجم للقمر منذ عام 1948، ووصف علماء ناسا ظهور قمر الغد بالقمر العملاق، الذي سيظهر ليل الغد.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إن القمر في الظاهرة المرتقبة بعد أيام سيكتمل بعد ساعتين على وصوله إلى أقرب نقطة له من الأرض في مداره، ما يجعله “قمرًا عملاقًا”.

وبحسب «CNN» فأن الظاهرة التي يشهدها العالم في ذلك اليوم ستجعل القمر يبدو بأكبر حجم ممكن، ولن تتكرر قبل عام 2034، علما أنها حدثت للمرة الأخيرة قبل 68 عاما، إذ أن “القمر العملاق” لا يظهر ضخما ولامعا أكثر من المعتاد إلا عندما يكون في حالة “البدر المكتمل” أثناء وصوله إلى أدنى نقطة له من الأرض في دورته العادية حولها.

وما يزيد من فرادة الظاهرة المنتظرة منتصف نوفمبر الحالي هو أنها ستتصادف أيضا مع عاصفة من الشهب تزور الأرض بشكل سنوي، غير أن مراقبتها هذا العام ستكون صعبة جدا بسبب شدة بريق القمر.

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