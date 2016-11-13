تونس: دعوة 70 دولة للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الدولي

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، إن هناك جهودا كبيرة تبذل على مستوى الدبلوماسية التونسية ومختلف الأطراف من أجل إنجاح مؤتمر الاستثمار أواخر الشهر الحالي والذي تعقد عليه آمال كبيرة لتحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني.

وأضاف الجهيناوي في تصريحات له اليوم ، أنه تمت دعوة 70 دولة للمشاركة في مؤتمر الاستثماري الدولي الذي سيعقد في 29 و30 من الشهر الجاري، إضافة الى كل المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الاقتصادي، مؤكدا في هذا الصدد وجود “تجاوب كبير” مع الدعوات الموجهة.

وتوقع أن يكون التمثيل على مستوى عال، وهو ما يمثل بوادر إيجابية ستنعكس بالضرورة على نتائج المؤتمر، معتبرا أن الأهم من ذلك يبقى استرجاع تونس لمكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية كبلد جاذب للاستثمارات.

وأشار إلى أن النجاح في عملية الانتقال الديمقراطي، لابد أن تتبعه عملية انتعاش للاقتصاد الوطني، وهو ما سيعمل عليه مؤتمر الاستثمار الذي يؤمل أن يكون بداية الانطلاقة لعجلة الاستثمار، ومحطة يمكن البناء عليها لعودة الحيوية الاقتصادية على النحو المطلوب.

أ ش أ