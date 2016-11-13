تركيا تستعد لترحيل صحفي فرنسي بدعوى دعمه منظمة «جولن»

تستعد تركيا، اليوم الأحد، لترحيل صحفي فرنسي تم القبض عليه في ولاية غازي عنتاب، جنوب شرقي البلاد، أمس السبت.

وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء إن الترحيل المرتقب للصحفي يأتي “إثر قيامه بنشر كتابات داعمة لشخصيات يشتبه في انتمائها لمنظمة فتح الله جولن” الداعية الإسلامي المقيم في المنفى الاختياري بأمريكا الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية، لم تسمها قولها إن تحريات حول الصحفي الفرنسي “أوليفر روجر جان برتران” 52 عامًا، “أظهرت أنه أجرى زيارات عديدة إلى تركيا خلال عام 2015، وكانت الزيارة الأخيرة له في 5 نوفمبر 2016″.

وذكر التقرير أن “التحريات بينت أيضًا أن برتران قدم دعمًا لشخصيات يشتبه في انتمائها لمنظمة غولن عبر أخبار كتبها عنهم، فيما أجرى مقابلة صحفية مع أحد منتسبي المنظمة اسمه الحركي حيدر في 10 أغسطس الماضي”.

وتابعت المصادر أنه “فضلًا عن ذلك، أجرى الصحفي الفرنسي مقابلات مع أطفال سوريين في جمعية سلطان العلماء للتعليم والإغاثة الإنسانية، دون تصريح رسمي من مديرية الصحافة والنشر، حسب التحريات ذاتها”.

وجرى نقل برتران، وفق التقرير، إلى مركز ترحيل الأجانب في ولاية قوجا إيلي، شمال غربي البلاد، بعد توقيفه في غازي عنتاب، تمهيدًا لترحيله إلى بلاده مساء اليوم الأحد.