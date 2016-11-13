أهالى قرية طوخ طنبشا يستغيثون بوزير التموين من صاحب مستودع بوتاجاز

المنوفية - محمود شاكر

تقدم العشرات من أهالى قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، باستغاثة إلى اللواء محمد مصيلحى وزير التموين، من استغلال صاحب مستودع بالقرية.

وقال محمود عبد الفتاح أحد الشاكين، إن صاحب المستودع يفرض عليهم سعر الإسطوانة بـ17 جنيه، مع العلم أن الوزارة قامت بترخيصها بـ 15 جنيه فقط، بالإضافة إلى قيام التجار والسريحة بجمع تلك الاسطوانات وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.

وأشار محمد إبراهيم، أحد المواطنين، إلى أنهم قاموا بكتابة استغاثة ووقع عليها عدد كبير من أهالى القرية، للقضاء على تلك الأزمات، مطالبين بأن يتم تقنين الأسعار داخل وخارج المستودع حتى لا يكون هناك استغلال للمواطنين.