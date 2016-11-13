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محلل اقتصادي: يُقدم روشتة الاستثمار الأمثل لأموال القرض

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محلل اقتصادي: يُقدم روشتة الاستثمار الأمثل لأموال القرض محلل اقتصادي: يُقدم روشتة الاستثمار الأمثل لأموال القرض

المحلل الاقتصادي، مصطفى نمرة

طالب المحلل الاقتصادي، مصطفى نمرة، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة استثمار أموال الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في تنمية الإنتاج، قائلًا: “أخشى أنْ تذهب هذه الأموال إلى دعم العملة”.

وقال نمرة، خلال لقائه ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، إن وصول الدفعة الأولى من القرض أنهى أزمة الصرف، بالتزامن مع تعويم الجنيه.

وأوضح نمرة، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف، بسبب تثبيت سعر الصرف، قائلاً: “وصول القرض خطوة جيدة، في الوقت الذي يجب فيه على الدفع بهذا الاقتصاد نحو الأمام من خلال اتخاذ خطوات جادة”.

وأشار نمرة، إلى أن حل مشكلة الصناعة المصرية يُساهم في تحسن الاقتصاد، موضحًا أن الحكومات السابقة كانت تستسهل الاستيراد، لذلك يجب على حكومة شريف إسماعيل، دعم الصناعة المصرية”.

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