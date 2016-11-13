بالفيديو: أخر رسالة من محمود عبد العزيز لـ”السيسي” قبل وفاته

شيماء مصطفى

تلقى الشعب المصري خبر حزين جداً مساء الأمس ، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الفنان المصري محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض وعن عمر يناهز 70 عاماً ، ومنذ تلقى خبر وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز وهناك تغطية مستمرة لأرصد أبرز المواقف في حياة الفنان محمود عبد العزيز والذي يعتبر من أبرز الممثلين في تاريخ السينما العربية.

وفي أخر مكالمة تلفزيونية للفنان محمود عبد العزيز والتى أجراها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي ، والذي يعرض على قناة cbc ، دخل الفنان الكبير في نوبة من البكاء الشديد ، وعبر الفنان الراحل عن حبه الشديد لمصر ومؤكداً على ضرورة وقوف كل المصريين بجوار الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة.

وجاءت مكالمة الفنان محمود عبد العزيز بعد تعرض السياحة المصرية إلى ضربة قوية بعد تفجير الطائرة الروسية ، والتى أثرت على السياحة المصرية بشكل كبير حيث لا توجد سياحة في شرم الشيخ بعد هذه الحادثة.

وقام الفنان الراحل محمود عبد العزيز بتوجيه رسالة إلى الرئيس السيسي وهو يبكي قائلاً :” أنا مضايق، بس إن شاء الله هنقوم، السيسي مش هنعوضه أقسم بالله العظيم لن يعوض، وربنا عالم هو أنقذنا من ايه، اقسم بالله ما عايز منه حاجة”، مضيفًا: “أنه يتضرع إلى الله لكي يبقي على السيسي الذي أنقذنا من ظروف لا يعلمها إلا الله”، وختم بأن “الرئيس السيسي لا يعوض”.

شبكةعيونالإخبارية

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