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الجيش العراقي يحرر قرية وتلال النمرود الأثرية جنوب شرقي الموصل

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الجيش العراقي يحرر قرية وتلال النمرود الأثرية جنوب شرقي الموصل الجيش العراقي يحرر قرية وتلال النمرود الأثرية جنوب شرقي الموصل

عناصر من الجيش العراقي – أرشيفية

تمكنت القوات العراقية من تحرير وتطهير قرية وتلال “النمرود” الأثرية شمال نهر الزاب الكبير جنوب شرقي الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق تمهيدا للسيطرة على مركز ناحية النمرود وتحريرها من قبضة تنظيم “داعش”.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير رشيد يارالله ، في الإيجاز الصحفي مساء اليوم “الأحد” ، إن قوات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء الثالث الفرقة الأولى بالجيش بالمحور الجنوبي الشرقي لتحرير الموصل توغلت في أحياء الانتصار وجديدة المفتي والشيماء والسلام ويونس السبعاوي بالساحل الأيسر، وواصلت تطهير الطرق والمباني بعد سيطرتها على قرية النعمانية وتلال آثار النمرود شمال نهر الزاب الكبير.

وفي المحور الجنوبي الغربي استمرت قوات الشرطة الاتحادية في عمليات التمشيط وتطهير المباني والطرق من العبوات الناسفة، كما تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” من تحرير وتطهير الأربجية وكركوكلي بالكام وواصلت التوغل وتطهير أحياء عدن والبكر والذهبي.

وواصلت قوات الفرقة 16 بالجيش في المحور الشمالي للعمليات بالموصل تطهير المناطق المحررة من داعش، وفي المحور الغربي استمرت قوات “الحشد الشعبي” في تطهير القرى المحررة والطريق الرابط بين تقاطعي الحضر وعداية واستكمال التحصينات الدفاعية لتأمين الطريق.

أ ش أ

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