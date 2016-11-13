قرض صندوق النقد يغُرق الدولار.. و «مصرفيون» :تراجع حاد الفترة المقبلة

واصل الدولارتراجعه الكبير في البنوك الأربعة الكبرى، وذلك بعد إعلان موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار، وتسليم البنك المركزي الشريحة الأولى منه والبالغة 2.75 مليار دولار.

وبلغ متوسط سعر صرف الورقة الخضراء نحو 14.95 جنيهًا للشراء، و15.95 جنيهًا للبيع بانخفاض 5 قروش، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 16.1599 جنيهًا للشراء، و17.427 جنيهًا للبيع بتراجع 6 قروش.

وتوقع مصرفيون، بتراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع استمرار حالة التراجع الحاد، التى يشهدها سعر صرف الدولار فى البنوك الكبرى، وخاصة بعد موافقة صندوق التقد، على إقراض مصر 12 مليار دولار.