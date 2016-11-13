تونس تبدأ مراقبة الحدود الجنوبية مع ليبيا إلكترونيًا

قال وزير الدفاع الوطني التونسي فرحات الحرشاني إنه سيتم مراقبة الحدود بالجنوب التونسي من منطقة برج الخضراء إلى رأس جدير على الحدود الليبية إلكترونيًا، بعد استكمال كافة الدراسات وتعبئة الموارد المالية للازمة لتصبح في غضون عامين مؤمنة بوسائل المراقبة الإلكترونية والحرارية الضرورية في مكافحة الإرهاب.

وأضاف الحرشاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية «وات» أن التنسيق قائم بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين البلاد، مشيرًا إلى تواصل عمليات التمشيط والبحث عن مخازن الأسلحة والذخيرة بمنطقة بن قردان، بعد القضاء على عنصر إرهابي خطير ضالع في عملية استشهاد الأمني سعيد الغزلاني بجبل المغيلة من ولاية القصرين.

وفي تعليقه حول وصول دونالد ترامب للرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية ذكر الوزير أن العلاقات التونسية الأمريكية راسخة ومتينة والتعاون في مختلف المجالات ومنها الدفاع متواصل لمكافحة الإرهاب مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لتونس بالنسبة للعديد من البلدان، ومنها الولايات المتحدة لكونها تمثل نموذجًا للاستقرار بفضل سياسة الحوار والوفاق التي انتهجتها لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

أ ش أ