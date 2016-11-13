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الحضرى يُنقذ المنتخب من ركلة حرة صاروخية لغانا

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الحضرى يُنقذ المنتخب من ركلة حرة صاروخية لغانا الحضرى يُنقذ المنتخب من ركلة حرة صاروخية لغانا

 

عصام الحضري _ أرشيفية

أنقذ عصام الحضرى حارس الوطنى، مرماه من تسديدة صاروخية من قبل مبارك واكاسو لاعب غانا، فى المباراة المقامة بينهما حاليًاً على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويحتل المنتخب الأوغندى صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز على الكونغو بهدف نظيف فى الجولة الثانية، ليحتل بذلك صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط يليه المنتخب الوطنى برصيد 3 نقاط، ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطة وحيدة بينما تقبع الكونغو فى مؤخرة ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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