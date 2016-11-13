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تعادل سلبى بين مصر وغانا بعد مرور 15 دقيقة

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تعادل سلبى بين مصر وغانا بعد مرور 15 دقيقة تعادل سلبى بين مصر وغانا بعد مرور 15 دقيقة

>كتب فتحى الشافعى

سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مباراة وغانا المقامة بينهما حاليًا باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2018 بروسيا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل، ضم كلًا من: عصام الحضرى فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى وعلى جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى خط الدفاع وطارق حامد ومحمد الننى فى خط الوسط وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه وباسم مرسى فى خط الهجوم.

فيما ضم تشكيل غانا كلًا من: عبد الرزاق برايما فى حراسة المرمى، هاريسون أفول، بابا رحمن، جوناثان مينساه، دانيال أمارتى، ايمانويل بادو، مبارك واكاساو، كريستيان آتسو، توماس بارتى، جوردان آيو، أندريه آيو.

بداية حماسية من الفراعنة، واحتسب الحكم الجابونى أوتوجو ضربة حرة لعبها عبد الله السعيد ببراعة لمحمد صلاح لكن الأخير تباطؤ ليتدخل الدفاع الغانى وينقذ الموقف.

ونشط أداء الضيوف بعد 3 دقائق من السيطرة المصرية وسدد الفريق الغانى كرة تصدى لها عصام الحضرى بسهولة ،وأنحصر اللعب وسط الملعب وأن كان الفريق الغانى قد ظهر مُتماسكًا وضغط على منتخبنا وسط ملعبه.


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مصر 365

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