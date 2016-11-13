أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 13 / 11 / 2016 .. الأبيض يختتم معسكر أكتوبر اليوم

>كتب محمد محمود
شهد نادى الزمالك اليوم الاحد 13 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة و التى جاء فى مقدمها ، الزمالك يختتم معسكر أكتوبر اليوم ، و الزمالك يرفض منح الدوليين راحة بعد موقعة غانا .
الزمالك يختتم معسكر أكتوبر اليوم
يختتم الزمالك معسكره المغلق اليوم الأحد، الذى أقيم على مدار الأيام الماضية، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
الزمالك يرفض منح الدوليين راحة بعد موقعة غانا
أخطر الجهاز الفنى لنادي الزمالك اللاعبين الدوليين بالحضور للتدريبات الجماعية غدا الاثنين فى مقر القلعة البيضاء .
وكيل أيمن حفنى: بنى ياس طلب ضمه 6 أشهر إعارة والقرار النهائى للزمالك
أكد ميدو حزين، وكيل أعمال أيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك تلقيه عرضا من نادى بنى ياس الإماراتى للحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بداية من الميركاتو الشتوى المقبل.
الزمالك يعرض مباراة مصر وغانا عبر شاشتين داخل النادى
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وضع شاشتين عرض داخل مقر النادى اليوم الأحد، ليتمكن الأعضاء من متابعة مباراة مصر وغانا، المقرر إقامتها فى السادسة مساء، بملعب برج العرب ضمن الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
الزمالك يتدرب على فترة واحدة اليوم بسبب مباراة مصر وغانا
يخوض الزمالك مرانه اليوم على فترة واحدة صباحًا قبل ختام المعسكر المغلق المقام بمدينة 6 أكتوبر، عقب التدريب مباشرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع بالدورى.
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