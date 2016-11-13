أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 13 / 11 / 2016 .. الأبيض يختتم معسكر أكتوبر اليوم

كتب محمد محمود

شهد نادى الزمالك اليوم الاحد 13 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة و التى جاء فى مقدمها ، الزمالك يختتم معسكر أكتوبر اليوم ، و الزمالك يرفض منح الدوليين راحة بعد موقعة غانا .

يختتم الزمالك معسكره المغلق اليوم الأحد، الذى أقيم على مدار الأيام الماضية، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

أخطر الجهاز الفنى لنادي الزمالك اللاعبين الدوليين بالحضور للتدريبات الجماعية غدا الاثنين فى مقر القلعة البيضاء .

أكد ميدو حزين، وكيل أعمال أيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك تلقيه عرضا من نادى بنى ياس الإماراتى للحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بداية من الميركاتو الشتوى المقبل.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وضع شاشتين عرض داخل مقر النادى اليوم الأحد، ليتمكن الأعضاء من متابعة مباراة مصر وغانا، المقرر إقامتها فى السادسة مساء، بملعب برج العرب ضمن الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

يخوض الزمالك مرانه اليوم على فترة واحدة صباحًا قبل ختام المعسكر المغلق المقام بمدينة 6 أكتوبر، عقب التدريب مباشرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة طنطا، يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الأسبوع التاسع بالدورى.