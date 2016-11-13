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طيران الجيش العراقي يقصف سيارات عناصر «داعش»

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طيران الجيش العراقي يقصف سيارات عناصر «داعش» طيران الجيش العراقي يقصف سيارات عناصر «داعش»

طيران الجيش العراقي _ أرشيفية

قصف طيران الجيش العراقي مواقع لتنظيم “داعش” شمال ناحية “حمام العليل” جنوب الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين ودمر مواقع للتنظيم.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية ، اليوم “الأحد”، أن طيران الجيش خلال إسناده للقوات البرية العراقية المشاركة في عملية “قادمون يا نينوى” دمر مجموعة من السيارات التي كان يستقلها عناصر داعش ودمر عددا من مضافات الإرهابيين وقتل من بداخلها.

من جهة أخري، تسلمت مديرية الدروع بوزارة الدفاع دفعة جديدة من مركبات القتال المدرعة من طراز (BMP1) ضمن العقد المبرم بين العراق وبلغاريا، وتتميز المدرعة بمواصفات عالمية وسرعة المناورة والدقة في إصابة الأهداف المنتخبة لما تمتلكه من مدفع وصواريخ موجهة، ولها دور كبير في حسم المعارك وإسناد القطعات العسكرية في مختلف قواطعِ العمليات.

أ ش أ

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