رئيس مركز الباجور: استكمال تطوير وتشجير المدخل البحرى

المنوفية - محمود شاكر

قال بسيونى عيد بسيونى، رئيس مركز ومدينة الباجور، إن حملة التطوير والتجميل بالمدينة مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول إلى أفضل مظهر وتمهيد وتشجير جميع المداخل.

وأوضح بسيونى، فى بيان، أنه تم استكمال أعمال الدهانات والنظافة والتشجير، وذلك فى إطار تطوير مداخل المدينة بمشاركة نواب المجلس فى الإشراف على التنفيذ، مضيفًا أن خطة التطوير والتشجير مستمرة ومتواصلة وفق خطة زمنية متكاملة للوصول إلى كل شبر بالمدينة والقرى.

ودعا جميع المواطنين للتكاتف من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الخدمة المقدمة لهم وتيسير بيئة صحية وآمنة.