طوارئ في العريش لصد أي هجمات إرهابية أثناء مباراة مصر وغانا

مراسل «ONA»

رفعت قوات الشرطة بمدينة العريش، حالة الطوارئ القصوى، اليوم الأحد، قبل ساعات من مباراة مصر وغانا، التي تجري في السادسة مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك لإحباط تنفيذ أية مخططات إرهابية أثناء المباراة، كما حدث من قبل، حين استغل عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” الإرهابي، انشغال القوات بمشاهدة المباريات الهامة، و قاموا بتفجير مقرات أمنية بسيارات مفخخة.

وفي ضوء معلومات وردت، تم رفع حالة الطوارئ بجميع المقرات الأمنية، وتخصيص جندي بمدفع “آر بي جي” فوق كل مقر أمني، لقصف أية سيارات مفخخة، تحاول اقتحام أقسام الشرطة، فهناك تعليمات بالتعامل فور الأشتباه بحدوث أى عمل إهاربى.