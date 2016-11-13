سعر الدولار يتراجع 10 قروش فى البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها أمام الجنيه المصرى فى أكبر البنوك العامة والخاصة، خلال التعاملات الصباحية اليوم، لتفقد نحو 10 قروش.

ووصل سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.90 للشراء، و 16.05 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة 15.50 للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

كما تراجعت أسعار صرف الدولار فى البنوك الخاصة لتواصل بذلك مسيرتها الهابطة التى بدأت مع أواخر تعاملات الأسبوع الماضى.

وسجل سعر الشراء لبنك بركة 15.10 جنيه مقابل 15.55 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 15.50 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع، وفى أبوظبى الإسلامى سجل 15.25 جنيه للشراء، 16 جنيها للبيع، وفى كريدى أجريكول مصر 15.50 للشراء، و 16.75 للبيع.

عبد الله عبدالرازق المحلل المالى والائتمانى ببنك الاسكندرية، قال إن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر، ساعدت على زيادة عملية البيع من جانب الجمهور للعملة الأمريكية، خوفا من تراجعه مستقبلا.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزى، قال فى تصريحات صحفية، إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه.

وأضاف أن الحصيلة تضاعفت أكثر من 15 مرة منذ تحرير أسعار الصرف الأسبوع قبل الماضى وبلغت 1.4 مليار دولار خلال 6 أيام عمل وقرر البنك المركزى الخميس قبل الماضى تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أى ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.

وأشار عامر إلى أن حصيلة شراء الدولار سجلت 300 مليون دولار فقط يوم الخميس الماضى.

وأوضح أن إجمالى حصيلة التنازل المقدرة بنحو 1.4 مليار دولار تم توجيهها لتمويل احتياجات عملاء البنوك، وإن القطاع المصرفى لم يقتصر عمله على شراء الدولار فقط.

من جهة أخرى، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن البنك استقبل نحو 300 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى وتم استخدامها فى عمليات تصدير واستيراد للعملاء، حيث تم استهلاك نحو 220 مليون دولار منهم.

وأضاف خلال جلسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الذى ينعقد فى الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، أن التعليمات للبنك أن الصناعة فى مقدمة الاهتمامات لدى البنك، مشيرا إلى التركيز على استخدام الدولارات لخدمة الصناعة.

وتابع أن تحويلات المصريين تضاعفت عشر مرات خلال الأسبوع الماضى عقب قرار تحرير سعر الصرف، بعد أن كان يستقبل البنك مبالغ ضعيفة، كما بلغت نسبة البيع 80 % فى الصعيد و 70 % فى وجه بحرى.