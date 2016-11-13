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ترامب يتعهد بترحيل 3 ملايين مهاجر فور توليه الرئاسة

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الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (أرشيفية)

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

كتب – عمر محمد

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بترحيل مابين 2 إلى 3 ملايين مهاجرًا غير شرعي فور توليه الرئاسة.

وقال ترامب في حوار مع   «CBS» الأخبارية الأمريكية خلال برنامج «60 دقيقة»، إنه سيتم إحصاء من لديهم سجلات أجرامية وأفراد العصابات وتجار المخدرات، الذي يقدر عددهم بحوالي من 2 إلى 3 ملايين، مشيرًا إلى أنه سيخرجهم من البلاد أو سيحاصرهم.

واستكمل: “سيقوم العاملون على نظام الهجرة بعد تأمين الحدود بحصر المهاجرين غير الشرعيين، من المتبقين داخل البلاد”.

وأكد ترامب أنه عازم على بناء الجدار العازل على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين.

 

CBS

CBS

 

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أونا

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