أخبار مصر للساعة 6.. البرلمان يحقق مع السادات لتسريبه قانون الجمعيات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها اجتماع الرئيس السيسي بقيادات البنك المركزي، إضافة إلى لقاء الرئيس أيضا بالسيدة منى السيد إبراهيم بدر، صاحبة صورة جر عربة البضائع بالإسكندرية، إضافة إلى رصد كواليس المنتخب المصرى قبل لقاء غانا، علاوة على جنازة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء..

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وكبار المسئولين في البنك، ووزير المالية ونوابه.

كشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العامة فى مجلس النواب، بحثت شكوى مقدمة من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ضد النائب محمد أنور السادات، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلي السفارات الأجنبية.

كشفت نشوى الحوفى عضو لجنة الخمسة التى شكلتها لرئاسة الجمهورية لبحث العفو عن الشباب المحبوسين، تفاصيل حول القائمة الأولى للشباب التى من المتوقع أن تحصل على العفو الرئاسى خلال ساعات وتضم 83 أسمًا، حيث أشارت إلى أن القائمة ضمت أسماء شباب متهمين فى قضايا تظاهر، موضحة أن القائمة ضمت إسلام بحيرى، وأحمد ناجى، وفاطمة ناعوت.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، منى السيد إبراهيم بدر، صاحبة صورة جر عربة البضائع بالإسكندرية، وأعرب الرئيس عن سعادته بالالتقاء بها بعدما شاهد بإعجاب شديد كفاحها وإصرارها على تحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها.

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فيديو يوضح أعمال قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، وذلك بدعم من قوات الصاعقة ووحدات من الشرطة المدنية.

وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتاة منى السيد المعروفة بفتاة جر العربة، بمنحها سيارة "منه شخصيا" وليس من الدولة، قائلا: العربة مني شخصيا، وذلك شرف لى، والرجء أن تقبلها.

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الرسمى، الذى سيخوض به مباراة غانا المقرر لها السادسة مساء اليوم، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ، فيديويوضح جهود عناصر القوات البحرية، فى القبض على بلنصين صيد إيطاليين الجنسية يحملان أسماء "جيت ليبريمو" و "جوليا بيتش"، أثناء قيامهما بالصيد بدون تصريح داخل المياه الاقليمية المصرية .

كشف فتح الله جولن المفكر والمعارض التركى الأشهر، أسرار كراهية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر ووجه القبيح تجاهها، ومحاولاته الخبيثة للهيمة عليها.

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بعدم الجلوس فى مقاعد الوزراء وتركها، موجها حديثه للنائب فتحى قنديل اليوم خلال الجلسة العامة "أرجوعدم الجلوس فى مقاعد الحكومة وأرجو من الوزير مجدى العجاتى أن يجلس فى مكان الحكومة".

شيعت جنازة الفنان الكبير محمود عبد العزيز من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل الجثمان إلى مدافن العائلة فى "أم كبيبة" بمدينة الإسكندرية، وحرص على المشاركة فى تشييع الجثمان، عدد كبير للغاية من نجوم الوسط الفنى ومحبى الساحر.

رفض الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مطالب أصحاب المدارس الخاصة والدولية بزيادة المصروفات"محدش يكلمنى عن زيادات".

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قال خلال مشاركته فى مؤتمر فى معهد الدراسات فى واشنطن، انه إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تطبيق وعده بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس المحتلة، فان الفلسطينيين سيجعلون حياة الولايات المتحدة فى مؤسسات الأمم المتحدة "مر".

قالت منى السيد- فتاة عربة البضائع - عقب لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاحد ، إنها سعدت باللقاء والحديث مع رئيس الجمهورية، وشعرت أنها تتحدث مع أحد من أفراد أسرتها ، خاصة بعد التواضع واﻻحترام التى لاقته منذ دخولها إلى قصر اﻻتحادية، وحتى خروجها.

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اللواء أسامة عبد الغنى لحضور تشييع جنازة الفنان محمود عبد العزيز.

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى التشكيل الرسمى، الذى سيخوض به مباراة غانا المقرر لها السادسة مساء اليوم، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

حرص لاعبو المنتخب الغانى، على الدخول فى وصلة رقص وغناء، قبل مغادرة فندق الإقامة، والاتجاه لاستاد برج العرب، استعداداً لمواجهة المنتخب الوطنى، فى إطار منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال رسويا 2018.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة تجمع حسن الرداد وإيمى سمير غانم، وهما يؤديان مناسك العمرة، إذ ظهر الرداد حليق الرأس، بينما كانت إيمى ترتدى "عباية سوداء وحجاب".

قالت عبير حسن، خاطبة، إن مفهوم الخاطبة عند البعض ما زال به بعض المغالطات، حيث لا تزال هناك صورة لدى الناس أن الخاطبة تأخذ الأموال مقابل ذلك، متابعة: "أنا لا أتقاضى الأموال وتزوجت زواج صالونات ولم يكن هناك قصة حب بينى وبين زوجى".

حجزت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم اﻷحد دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، للحكم فى جلسة 27 نوفمبر الجارى.