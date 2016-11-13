إحالة مستريح ديرب نجم بالشرقية للمحاكمة بعد اختلاسه 8 ملايين درهم

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة الشرقية، اليوم الأحد إحالة " علي ح أ ح" المتهم في القضية رقم 29976 لسنة 2016 ديرب نجم للمحاكمة الجنائية، بصفته محاسب عام بالشركة الوطنية للتعهدات والصناعة، وقيامه باختلاس مبلغ 8981789,5 درهم (فقط وقدره ثماني مليون وتسعمائة وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون درهما وخمسون فلسا) والمسلم إليه لإيداعه بالحساب الخاص بالشركة إلا أنه قام باختلاسه لنفسه.

بالإضافة إلى اتهامه بغسيل الأموال بالقضية رقم 5010 لسنة 2016 ديرب نجم وفي انتظار إحالتها للمحاكمة

يذُكر أنه تم الحكم عليه في القضية رقم 39075 لسنة 2015 جنح ديرب نجم بثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه والمصاريف بجلستها المنعقده 26/3/2016 لاصداره شيكات بدون رصيد لدولة الإمارات بمبلغ 1800000 درهم "مليون وثماني مائة ألف درهم