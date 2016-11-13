ضبط وإحضار 15 تاجرا تموينيا لبيعهم الحصص المدعمة بالسوق السوداء فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصدر أحمد عبد الخالق مدير نيابة الإبراهيمية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، قرارا بضبط وإحضار 15 تاجرا تموينيا لبيعهم الحصص التموينية المدعمة بالسوق السوداء.

وكانت مباحث التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية، قد حرروا 15 محضرا ضد 15 تاجرا تموينيا لقيامهم بالتصرف فى السلع التموينية عبارة عن 24000 كيلو سكر و38000 عبوة زيت حجم 800 مم، لبيعها بالسوق السوداء فى شهرى أغسطس وسبتمبر.

حيث تبين من التحقيقات أثناء مرور مفتشى التموين على التجار، وبمراجعة الملفات تبين عدم وجود الحصص التموينية، وعدم وجود ما يفيد صرفها للمواطنين.