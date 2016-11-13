«وزير الصحة» يفتتح وحدة الطب النووي والأشعة المقطعية بمركز أورام أسوان

افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ومحافظ أسوان ، مساء اليوم الأحد، وحدة الطب النووى والأشعة المقطعية بالمحاكة للعلاج الإشعاعي بمركز أورام أسوان.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الوحدة تضم جهاز “الجاما كاميرا” والذى يعد واحد ضمن 7 أجهزة فقط موجودة بمصر لتشخيص جميع الأمراض بتقنية فائقة الجودة، حيث يبلغ ثمن الجهاز حوالى 4 مليون جنيه.

كما قام وزير الصحة، بتفقد أعمال التطوير بمركز أورام أسوان، حيث تم تطوير غرف العمليات بالمركز بالكامل، كما تم شراء وتركيب عدد 10 شاشات مراقبة للمرضى (مونيتور) ومحطة مركزية بقسم العناية المركزة والعمليات، وشراء عدد 2 جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة والعمليات.

وأضاف وزير الصحة، أنه تم قبول تبرع من أهل الخير لتوريد جهاز منظار قنوات مرارية كأول منظار من نوعه في جنوب الصعيد ، إضافةً إلى تركيب جهازUPS قدرة 80 كيلو خاص بغرف العمليات.

كما تم تطوير الدور الأول من المبنى القديم وتغيير الأرضيات والحوائط نظرًا لتهالكها، وتم توريد وتركيب نظام مراقبة بالكاميرات للأماكن الحيوية داخل وخارج المركز.

بالاضافة الى توريد وتركيب غرفة تبريد لحفظ الأدوية والتحاليل التي كانت تتعرض للتلف نظراً للارتفاع الشديد في درجة الحرارة، و تم إحلال وتجديد الصرف الخارجي بالمبنى القديم .

كما تم تركيب جهاز رنين مغناطيسي MRI ماركة سيمنس 1.5 تسلا ، وتوريد جهاز موجات صوتية “سونار” ماركة فيليبس، وتوريد وتركيب وحدة تخزين “محطة” لجهاز الأشعة المقطعية لعمل أرشيف الكتروني للإشاعات المقطعية.

إضافة إلى ذلك فقد تم تطوير أرضيات وحوائط المعمل وبناء استقبال وسكرتارية للمعمل، وتوريد وتركيب جهاز تحاليل كيمياء، و توريد وتركيب جهاز تحاليل أملاح الدم صوديوم وبوتاسيوم بالمعمل، وتطوير معمل الباثولوجي وإضافة جهاز مايكرو توم جديد وجهاز صب بلوكات الشمع عن طريق نقل الأجهزة من المعمل الإقليمي.

الجدير بالذكر، أن مركز أورام أسوان يقدم خدماته لمرضى الأورام بجنوب الصعيد “الأقصر وأسوان ” ، ويضم 77 سرير فعال، 6 أسرة عناية مركزة ،وغرفتان للعمليات، وجهازين للتنفس الصناعي.

وقد بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمركز خلال العام المالي 2015/2016، 39 ألف و 965 مريض، وعدد المرضى بالقسم الداخلي 2267، وعدد العمليات الجراحية 1255، وعدد حالات الأشعة 16ألف و501 حالة، وعدد حالات المعامل 79 ألف و 733 حالة، وعدد جلسات العلاج الإشعاعي 17 ألف و23 حالة، وعدد جلسات العلاج الكيماوي 10 ألاف و 387.

وفى ذات السياق أوضح وزير الصحة والسكان، أنه يتم توفير جميع الأجهزة الطبية ضمن مناقصة برلين والتى توفر أكثر من 50% من قيمة الأجهزة مما يوفر مبالغ طائلة على خزينة الدولة.

وأشار إلى أنه منذ اليوم وحتى يناير القادم سوف يتم افتتاح 26 مستشفى تباعًا تم العمل بهم منذ عام وها نحن نجنى ثمار ما زرعناه ليعود بالنفع على المواطن والمريض المصري.