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السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لبحث تطورات القرارات الاقتصادية

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السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لبحث تطورات القرارات الاقتصادية السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لبحث تطورات القرارات الاقتصادية

أرشيفية

عقد الرئيس عبد الفتاح اليوم اجتماعاً حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وكبار المسئولين في البنك، ووزير المالية ونوابه.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بالإعراب عن التقدير للجهود المشتركة التى بذلها مسئولو البنك المركزى ووزارة المالية خلال الفترة الماضية فى إطار تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق الإصلاح المنشود فى السياسات النقدية والمالية، مثمناً ما تحلى به مسئولو هاتين المؤسستين خلال الفترة الماضية من روح الفريق وحرصهم على العمل الجماعى وبذل الجهد المشترك لتحقيق التنسيق والتناغم التام بين السياستين المالية والنقدية بما عكس ما تتمتع به من قدرات وإمكانات بشرية متميزة.

وأشاد الرئيس بالجهود التى يقوم بها القطاع المصرفي في إطار تفعيل القرارات الاقتصادية، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز قوة هذا القطاع الذي ظل متماسكاً خلال السنوات الماضية ونجح في جذب الاستثمارات رغم ما تعرض له من تحديات، وهو ما كان محل إشادة على المستويين الوطني والدولي.

أ ش أ

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