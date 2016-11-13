ضبط شخصين أثناء سرقة سائق سيارة تاكسى أعلى الطريق الدائرى

كتب: أحمد أبو الحسن

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط شخصين أثناء سرقة مالك سيارة تاكسى أعلى طريق الدائرى بمنطقة صقر قريش أثناء مرورهم.

فأثناء مرورة القوة الأمنية سمعوا صوت استغاثة من داخل سيارة تاكسى و بالاستبيان شاهدوا فرار شخصين فقاموا بمطاردتهما و تمكنوا من ضبطهما و تبين أنهما كلا من :-

أحمد .ف 31 عاما عاطل و سابق اتهامة فى قضية مخدرات و بحوزتة سلاح أبيض .

أحمد س 32عاما عاطل مقيم بالمقطم و سابق اتهامة فى 3 قضايا سرقة متنوعة و بحوزتة سلاح أبيض .

وعند سؤال المجنى علية بدر م 49 عاما سائق مقيم بالخليفة إلا إنة فوجىء بقيامهما بتهديدة بالأسلحة المضبوطة و الاستيلاء منه على هاتفة المحمول و مبلغ مالى 100 جنية .

و اثناء تفتيشهماعثر بحوزتهما على المسروقات و أثنا مواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .