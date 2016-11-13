ضبط «ماريجوانا» مخدرة داخل طرد «مكسبات طعام» بقرية البضائع

تمكنت جمارك البريد المصري بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب «ماريجوانا» مخدرة ، لدى وصولها داخل طرد شخصي، قادمًا من كندا لصالح أحد الأشخاص مدون به أنها مكسبات طعام.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الشخصية بالبريد المصري، اشتبه عادل فيصل مدير الجمرك، وحمدان حسن، وتامر فاروق مامورا الجمارك في الطرد الشخصي الوارد من كندا.

وبفتح الطرد أمام عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد تبين أنه يحتوي على عبوتين بكل منها 3 عبوات صغيرة، وبالفحص تبين أنها تحتوي على أعشاب ذات رائحة نفاذه يشتبه أن تكون «ماريجوانا»، وبالعرض على شرطة المخدرات بالمطار القاهرة تبين أنها مخدرات.

وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات بحجز الطرد، وتسليم المضبوطات إلى نيابة النزهة لإتخاذ الإجراءات القانونية.