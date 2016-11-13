قبل انطلاق المباراة.. حكام «مصر وغانا» يعاينون ملعب برج العرب

حرص طاقم حكام مباراة مصر وغانا، على معاينة استاد برج العرب ومرمى الفريقين، قبل المباراة التى تجمع المنتخبين فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

والجدير بالذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم برئاسة السودانى مجدى شمس الدين، قد اختارت طاقم جابونى لإدارة مواجهة مصر وغانا ويضم الطاقم كلًا من إيريك أوتوجو كاستين حكمًا للساحة، والثنائى وانجا زيوفيل وسوساندا مينتال، مساعدين، والحكم الرابع ونجن برنجر والسودانى عطا صلاح، مراقبًا للحكام.