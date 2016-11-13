انفجار عبوتين ناسفتين شمالي بغداد

صرح الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن ، بأن انفجارين وقعا، مساء اليوم، لأحد، شمالي العاصمة العراقية “بغداد” ، ليرتفع عدد التفجيرات بالعاصمة إلى ستة بعبوات ناسفة إضافة إلى تفجير سابع من خلال سيارة مفخخة.

وقال العميد سعد معن ، في تصريح صحفي ، إن عبوتين ناسفتين انفجرتا شمالي بغداد ، الأولى استهدفت رتلا عسكريا في منطقة التاجي ، والثانية استهدفت زوار شيعة في مواكب مشاركة في ذكري “أربعينية الحسين” على طريق المرور السريع باتجاه منطقة الشعلة.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت على طريق قناة الجيش شرقي بغداد أسفر عن إصابة خمسة مدنيين عراقيين، وأن اثنين من المدنيين قتلا وأصيب 12 عراقيا آخرون نتيجة انفجار سيارة مفخخة وثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة في بغداد.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم “داعش” الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق “يونامي” بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

أ ش أ