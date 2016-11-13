فيديو.. إنشاء نفق تحت الأرض لعبور البطاريق في نيوزيلندا

ابتكرت عالمة الأحياء البحرية، فيليبا أجنيو، الباحثة في مستعمرة أومارا للبطاريق الزرقاء، نفقًا تحت الطريق هو الأول من نوعه لعبور البطاريق الصغيرة في نيوزيلندا، وذلك لحمايتها من مخاطر السيارات والكلاب والبشر الفضوليين.

وأخبر المدير العام للمستعمرة، جيسون جاسكيل، شبكة «CNN»، أن مجلس البلدة وهيئة السياحة المحلية وشركات الأعمال المدنية شاركت بالمشروع، وتبرع عدد من الشركات بالعمال والمواد لبناء النفق.

وتصطاد البطاريق السمك في البحر ولكنها تعشش على الأرض، وقال جاسكيل إنه في هذا الجزء من ميناء أومارا، قرب المستعمرة، كان على البطاريق عبور طريق مزدحم للوصول إلى صغارها عندما تغيب الشمس.

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