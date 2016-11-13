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دراسة: مرضى السكر أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب

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دراسة: مرضى السكر أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب دراسة: مرضى السكر أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب

>كتبت أمل علام

كشف تقرير نشره الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر" IDF "اليوم أن معظم المرضى المصابين بداء السكري الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، أكثر عرضة لخطر مرتفع للغاية بأمراض القلب.

وقدرت الدراسات أن ما بين 15 % إلى 41 % من الأشخاص في منتصف العمر والذين يعانون من مرض السكري يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية، (متوسط ​​العمر للسكان 50-69 سنة)، الناس الذين يعيشون في أفريقيا وآسيا الوسطى أعلى معدلات في العالم فى نسب الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ، وترتبط بارتفاع النموالاقتصادي وارتفاع معدلات مرض السكري، والسمنة وارتفاع الكولسترول في الدم.

ومع ذلك، فإنه من الصعب تقدير العبء العالمي لأمراض القلب في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وذلك بسبب عدم وجود بيانات دقيقة.

ويدعو الاتحاد الدولي للسكرى الحكومات على اتباع  السياسات الأربعة التالية:

أولا: تطبيق المعايير الدولية بإجراء دراسات وبائية تتعلق بمرض السكرى.

ثانيا : تعديل نمط الحياة بتشجيع تناول الطعام الصحى وممارسة النشاط البدني.

ثالثا:إعطاء الأولوية الحصول على الأدوية الأساسية للسيطرة على ضغط الدم ، ومرض السكري.

رابعا : تنفيذ نظم مراقبة الأمراض غير المعدية من خلال تقديم ملخص واضح للمشكلة، ومعرفة الإصابة بأمراض القلب في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.


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