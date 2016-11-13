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رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل مستشار الشؤون السياسية بسفارة اليابان

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رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل مستشار الشؤون السياسية بسفارة اليابان رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل مستشار الشؤون السياسية بسفارة اليابان

الدكتورة مايا مرسي- والمستشار السياسي للسفارة اليابانية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة “نوبو كيكوتشي” مستشار الشئون السياسية بالسفارة اليابانية بالقاهرة.

وبحسب بيان للمجلس استعرضت الدكتورة مايا مرسي دور المجلس في دعم المرأة المصرية في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما تم بحث سبل التعاون بين واليابان و تبادل الخبرات و التجارب فى مجال النهوض بالمرأة، كما تم مناقشة مشروع دعم المرأة المصرية والسورية للتمكين الاقتصادى.

ووجه المستشار “نوبو كيكوتشي” الدعوة للدكتورة مايا لحضور الندوة الدولية لشراكة الدوفيل “Deauville partnship” المقررعقدها منتصف شهر ديسمبر المقبل بمشاركة سبع دول على مستوى العالم بالإضافة إلى اليابان الدولة المستضيفة.

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