رجال الامارات يلتحقون بالدورة الثانية من الخدمة الوطنية تطوعا

استقبلت مراكز التدريب المختلفة بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم مجندي الدفعة الثانية للخدمة الوطنية من الفئة العمرية 30 حتى 40 سنة بشكل اختياري.

والتقى العميد محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية - خلال تفقده مراسم الاستقبال في ابوظبي - عددا من المجندين .. مشيدا بانتمائهم ووطنيتهم ومعنوياتهم العالية، التي بدت واضحة ووجودهم في معسكر التدريب من الصباح الباكر.

وأوضح النيادي أن مدة البرنامج التدريبي للفئة العمرية 30 حتى 40 سنة القادمين من مختلف مناطق الدولة ستستمر 15 أسبوعا حيث تنقسم الى ثلاث مراحل .

والتقت وكالة أنباء الامارات عددا من مجندي هذه الفئة الذين توافدوا منذ الصباح وعبروا عن فخرهم بتلبية واجب الخدمة الوطنية بالرغم من أنها ليست اجبارية عليهم مؤكدين أن الدافع هو حب الوطن والرغبة في الذود عنه وحمايته .

كما أعرب المجندون في يومهم الاول عن فخرهم واعتزازهم لنداء القيادة الرشيدة من أجل خدمة الوطن ونيل شرف الانضمام إلى صفوف الأبطال في الخدمة الوطنية .

وعبر المجند المهندس احمد مثنى علي 34 سنة " موظف بهيئة الصحة " عن سعادته بالانضمام لهذه الدورة التي اعتبرها فرصة يترقبها كل إماراتي لنيل هذا الشرف العظيم فيما أكد المجند محمد عبالله الخييلي 36 سنة " موظف بالامانة العامة للمجلس التنفيذي لامارة أبوظبي " ان الخدمة الوطنية شرف يتطلع جميع أبناء الوطن للحصول عليه في حين عبر المجند نايف العامري 40 سنة عن سعادته وفخره بقبوله ضمن مجندي الخدمة الاختيارية ..وقال انه يعتز بهذا الشرف .

وكانت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية قد أعلنت عن موعد انعقاد دورة المتطوعين الثانية، الخاصة بالمواطنين من الفئة العمرية 30 إلى 40 سنة ، بتاريخ 13 نوفمبر 2016 وبدء استقبال طلبات الراغبين من المواطنين الذكور في الخدمة الوطنية تطوعا بعد استيفائهم شروط اللياقة الطبية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية .

يذكر ان متطلبات الالتحاق بالخدمة الوطنية التطوعية التي تأتي بشكل اختياري تتمثل في حصول المتطوعين على عدم ممانعة من جهات عملهم في الالتحاق بالدورة التي تتضمن برنامجاً تدريبياً مدته 15 أسبوعاً، بغض النظر عن المؤهل الدراسي.

ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن فتح باب التسجيل للتطوع توافد رجال الإمارات الالتحاق بالخدمة الوطنية لينالوا شرف الإنضمام إلى صفوف الخدمة الوطنية التي ستحصنهم وتسلحهم بالمعرفة والشجاعة والإقدام للمساهمة في حماية الوطن وصونه والذود عنه بكل غال ونفيس.

وقد تم تسليم جميع الملتحقين متطلبات المجندين من ملابس وعهدة خاصة بهم كما تم تعريفهم بالنظام الداخلي