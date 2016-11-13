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مهرجان القاهرة السينمائي ينعي محمود عبد العزيز ويهدي دورته الـ38 لروحه

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مهرجان القاهرة السينمائي ينعي محمود عبد العزيز ويهدي دورته الـ38 لروحه مهرجان القاهرة السينمائي ينعي محمود عبد العزيز ويهدي دورته الـ38 لروحه

الفنان محمود عبد العزيز (أرشيفية)

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي توفي، مساء أمس السبت، ، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، معلنًا عن إهداء الدورة الدورة الثامنة والثلاثين المقرر عقدها الثلاثاء المقبل إلى اسم وروح الراحل العظيم.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان لها اليوم الأحد: “تنعي إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض تاركاً إرثاً كبيراً وكنزاً عظيماً من الأدوار والأعمال التي تحولت إلى علامات مضيئة في مسيرته، وستبقى مبعث فخر لعشاقه وجمهوره ومحبي فنه”.

وأضاف البيان: “وتتقدم رئيس المهرجان د.ماجدة واصف، والعاملين فيه، بخالص التعازي للشعب المصري،والأمة العربية، وأسرة النجم الكبير، وتُعلن عن إهداء الدورة الثامنة والثلاثين، التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر الجاري إلى اسم وروح الراحل العظيم.

وعرض البيان سيرة ذاتية عن الفنان الراحل، قائلاً: “بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية في بداية السبعينيات بالمشاركة في مسلسل “الدوامة” بينما بدأ مسيرته في السينما من خلال فيلم “الحفيد”.. وفي فترة وجيزة، بعد اكتشافه، لفت الأنظار إلى موهبته، وكان محط أنظار المنتجين والمخرجين للدرجة التي جعلته يتربع على عرش النجوم الأكثر تواجداً على الساحة، وصار القاسم المشترك للعديد من الأفلام، وكثيراً ما كان يُعرض له ثلاثة أفلام في العام الواحد غير أن انطلاقته الحقيقية جاءت مع مشاركته في بطولة فيلم “العار” (1982) ، وبعدها توالت أعماله الجماهيرية الناجحة مثل : “تزوير في أوراق رسمية”،”الشقة من حق الزوجة”، “الكيف” و”جري الوحوش” ،لكن نقطة التحول في مسيرته تمثلت في ثلاثية “السادة الرجال”،”سمك لبن تمر هندي” و”سيداتي آنساتي” مع المخرج رأفت الميهي وإن بقي فيلم “الكيت كات” (1992) إخراج داود عبد السيد هو المحطة الأبرز في مسيرته .. وحياته”.

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