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أطباء بلا حدود: إنقاذ 1400 لاجئ قبالة السواحل الليبية

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أطباء بلا حدود: إنقاذ 1400 لاجئ قبالة السواحل الليبية أطباء بلا حدود: إنقاذ 1400 لاجئ قبالة السواحل الليبية

لاجئين (ارشيفية)

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” أن خفر السواحل الإيطالي تمكنوا من إنقاذ نحو 1400 لاجئ قبالة السواحل الليبية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الأحد، أن متطوعي المنظمة انتشلوا، مساء أمس، نحو 797 مهاجرا بينهم 205 سيدات و22 طفلا إلى سفينة “أرجوز” التابعة لمنظمتهم.

وأشارت القناة إلى أن اللاجئين الذين جرى انقاذهم كانوا على متن 6 قوارب مطاطية صغيرة وزورق خشبي واحد.

يشار إلى أن العام الجاري شهد أعلى نسبة في معدل الضحايا بين اللاجئين الذين لقوا حتفهم في طريقهم إلى أوروبا سعيا وراء الحياة الأفضل وهربا من الحروب والقتال.

وسجلت نسبة الضحايا بين المهاجرين المتدفقين من ليبيا عبر المتوسط إلى أوروبا العام الجاري زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي؛ رغم الجهود المكثفة لمنظمات الإغاثة الدولية وخفر السواحل الأوروبي، وعملية “صوفيا” البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لغوث اللاجئين.

أ ش أ

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