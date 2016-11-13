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ضبط شخص بحوزته كارنيه شرطة مزور بالقاهرة

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ضبط شخص بحوزته كارنيه شرطة مزور بالقاهرة ضبط شخص بحوزته كارنيه شرطة مزور بالقاهرة

تعبيرية

كتب – أحمد أبو الحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، ضبط “مصطفى. ع”، 46 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلاله السيارة، وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوزارة الداخلية – الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إدارة شرطة شركات النقل – “مزور”.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث القاهرة، بشارع امتداد رمسيس مع تقاطعه بشارع النصر دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، حيث تم ضبط المذكور.

واعترف المتهم بتزوير الكارنيه، لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة والمنافذ الحدودية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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