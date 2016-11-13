المرصد السوري: قوات النظام تواصل التقدم في اتجاه ريف حلب الجنوبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، أن قوات النظام السوري تواصل تقدمها باتجاه الريف الجنوبي الغربي من حلب، كما ألقت طائرات النظام منشورات على بعض المناطق في أحياء حلب الشرقية لإنذار المقاتلين والمدنيين للخروج منها، وإلا سوف تبدأ عملية واسعة في تلك المنطقة.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم “الأحد”، إلى أن فصائل المعارضة باتت على مشارف مدينة “الباب” بريف حلب، وأن عدة قرى كـ”الدانة علوان قديران” باتت تحت سيطرة الفصائل المقاتلة “درع الفرات” المدعومة من تركيا.

ولفت عبد الرحمن إلى أن تنظيم “داعش” يقاتل الفصائل من أجل منعها من دخول مدينة “الباب”، وأن معركة “الباب” ستكون روسية تركية أكثر مما هي بين تنظيم “داعش” وبين قوات “درع الفرات”، لأن روسيا والنظام كانا يضعان “الباب” نصب أعينهما.

جدير بالذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي قد شهد، في وقت سابق، تمردا ضده في مدينة الباب، تمثل في خروج سجناء واستيائهم من ممارساته الوحشية.

أ ش أ