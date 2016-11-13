تركيا والجزائر والعراق.. محطات للمواهب المشاركة في الحلقة الثانية من «Arab Idol»

وبعد جولة البرنامج على دول وعواصم عربية وغربية مختلفة في المواسم الماضية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى فلسطين وغيرها، يستكمل البرنامج جولته، ويحطّ رحاله في تركيا قبل الانتقال إلى الجزائر ومنها إلى العراق.

بعد ذلك، مرّ فؤاد الهتار من اليمن فقال له حسن بأن حظه سيء لأن وائل سبقه بالغناء في الاستديو، والجميع استمع إليه، لكن استطاع المشترِك انتزاع 4 نعم من اللجنة، ومعه انتهت رحلة البحث في اسطنبول.

لم يهدف بعض المشتركين من الانضمام إلى البرنامج إلى تجاوز مرحلة الاختبارات بل اعتبرها فرصة لرؤية نجومهم المفضلين فقط، فإذا بمشترك تركي يطبع اسم نانسي عجرم وشماً على ذراعه، ومشتركة أرادت تعلم تحضير الكنافة من أجل وائل كفوري.

انطلقت الحلقة في اسطنبول بلحظات مؤثرة عبّر فيها النازحون السوريون عن انعكاس الهجرة القسرية عليهم، بسبب الحرب التي تمر بها بلادهم، واضطرارهم إلى اللجؤ إلى تركيا… فيما تهدف بعض المواهب المشارِكة إلى رفع اسم بلادها فنيّاً عبر البرنامج. وقد بدأت الاختبارات مع أحمد علي الدوش من سوريا، الذي لفت اللجنة بأدائه فمنحته 4 نعم. تبعه حسام الدين الشويكي ومحمد بن صالح من تونس، اللذين حصلا على 4 نعم. وتمكن متى سوبو من العراق من اجتياز الاختبار الأول بحصوله على 3 نعم وإطراء من نانسي على صوته الذي شبهته بآلة موسيقية، فيما اعترض وائل وحجب صوته عنه.

بوسائل نقل مختلفة وصلت المواهب إلى موقع تصوير البرنامج في القاعة البيضاء في الجزائر، وبدأت تجارب الأداء مع محمد رقاني الذي ورث عن جده موهبة غناء أحد الألوان الأندلسية، وعلّق حسن الشافعي قائلاً بأن المشترك يبدو موسيقاراً كبيراً رغم صغر سنه، وأثنى وائل على موهبته، وكشفت أحلام بأنها أول ما ستفعله بعد خروجها من الاستديو، هو البحث عن تاريخ عائلة المشترك. بعدها غنت منال حدلي، وهي طالبة في معهد الموسيقى في الجزائر، وأجمعت اللجنة على أدائها ومنحتها 4 نعم، أهّلتها للانتقال إلى المرحلة المقبلة، بعدما قال وائل كفوري أن صوتها يريح الأعصاب، وعلّقت نانسي عجرم بأنها تنتظر غناءها مع الموسيقى، واعتبرت أحلام بأن لديها إحساساً جديداً.

وتأهّل محمد صالح، مدرّب كمال الأجسام من الجزائر إلى المرحلة الثانية بفضل تمتّعه بموهبة صوتية متميّزة بإجماع اللجنة، واعتبر وائل بأن المشترك يملك أسلوباً غنائياً لا يتقنه حتى بعض النجوم، مشدداً على طريقة التعريب المدروسة عنده. وتوالت الأصوات التي تأهّلت إلى المرحلة الثانية من دون الحصول على إجماع اللجنة، إذ امتنع أحد أعضائها عن التصويت بنعم، منهم يوسف حملاني وكوثر خواتمية وآية بغدادي. بعدها، حصل محمد أمين من الجزائر على 4 نعم، ونصحه وائل بتكثيف دروس الصوت.

المحطة الثالثة في العراق.. مشترك واثق من الفوز باللقب، ولا مزدوجة تُخرج شاباً يشارك للمرة الثانية:

وعند الانتقال إلى العراق وتحديداً إلى أربيل، بدأ يوم اللجنة الطويل مع اثنين من موظفي الفندق حيث أجريت الاختبارات، وهما محمد حمزة وعمر خليل، فأقنع الأول اللجنة بأدائه وفشل الثاني. وبدا أيمن أمين واثقاً من نفسه وانتقاله إلى المرحلة المقبلة، بل ومن تحقيقه الفوز بلقب الموسم الحالي! كما اجتاز اختبارات الأداء بنجاح كل من همام عبد الرزاق وأيسر وليد وبيجن جزا. وقرر المشترك من الموسم الماضي أحمد فاضل أن يجرب حظّه مرة أخرى، فحظي بنعم مزدودجة من نانسي وأحلام، وخرج من الاختبارات بسبب لا مزدوجة من وائل وحسن. وانتهت الرحلة في أربيل مع مهند جاسم الذي أهدى والدته المتوفاة الأغنية، ونال إعجاب اللجنة ما دفع بأحلام إلى القول له بأنه أفضل صوت غنى في الاختبارات في العراق.

ولم تخلُ الحلقة من بعض المواقف الطريفة، خصوصاً مع امرأة عراقية قررت منافسة لجنة “أراب أيدول” فشكلت لجنة خارج الاستديو ونصّبت نفسها العضو الوحيد فيها، وغنّى أمامها المشتركون، ولم يعجبها أحداً إلاّ ابنتها.

يُعرض برنامج “Arab Idol” الموسم الرابع على MBC1 و”MBC مصر”، الجمعة 06:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية.