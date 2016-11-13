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«جوجل» ترفض إضافة خاصية منع الإعلانات إلى متصفح «كروم»

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«جوجل» ترفض إضافة خاصية منع الإعلانات إلى متصفح «كروم» «جوجل» ترفض إضافة خاصية منع الإعلانات إلى متصفح «كروم»

جوجل كروم – أرشيفية

قال كبير مهندسي قطاع تطوير متصفح الإنترنت في شركة خدمات الإنترنت العملاقة «جوجل» إنه من الأفضل ضبط إعدادات ظهور إعلانات الإنترنت أثناء استخدام برنامج التصفح «كروم» الذي تنتجه جوجل بدلًا من منع ظهور الإعلانات تمامًا.

بحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن قيام متصفح الإنترنت «أوبرا» بإضافة خاصية منع ظهور أي إعلانات، في حين اتخذ المتصفح الأحدث «بريف» خطوة أبعد، من خلال جعل منع ظهور الإعلانات هو الوضع الافتراضي له، بينما قررت جوجل حل المشكلات التي يسببها ظهور الإعلانات أثناء تصفح الإنترنت بدلاً من منع ظهورها تمامًا.

وقال نائب رئيس مهندسي تطبيق “كروم” دارين فيشر إن الشركة تدرك وجود الكثير من التحديات في التعامل مع الإعلانات وهناك الكثير من الطرق الخطأ لبث الإعلانات، مضيفًا أنه “إذا بث الناشرون والمعلنون الإعلانات الطريقة الصحيحة، فسيكون هذا أمرًا جيدًا للمستخدمين وللنظام البيئي”.

يذكر أنه في حين تعتبر الإعلانات مصدر الدخل الرئيسي للكثير من شركات خدمات الإنترنت مثل موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومحرك البحث “جوجل” بحيث تستطيع تقديم خدماتها للمستخدمين مجانًا، فإنها تمثل مشكلة أيضا لأنها تجعل تنزيل موقع الإنترنت أبطأ وتستهلك بطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، مع زيادة فاتورة الدخول الإنترنت، وتخترق خصوصية المستخدم، وأيضًا قد تؤدي إلى تسلل برامج القرصنة إلى الأجهزة.

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