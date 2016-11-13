«السيسي» يوفد مندوب للتعزية في وفاة الفنان محمود عبد العزيز

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اللواء أسامة عبد الغني لحضور تشييع جنازة الفنان محمود عبد العزيز.

كما أوفد الرئيس السيسي العميد جمال السيد العسوى للتعزية في وفاة السيدة نجيبه عبد العال حسنين، والعميد فادي ويليم للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور محمد وحيد الدين عبدالله بدوي، والعميد أيمن نبيل محمد للتعزية في وفاة أركان حرب متقاعد حمدي طلعت حسنين، والعميد أركان حرب مؤنس محمد محمود للتعزية في وفاة العقيد أركان حرب متقاعد محمد عصام نور الدين، والعميد عبد الغفار متولي للتعزية في وفاة السيدة هدى محمد حجازي.. وإبلاغ أسرهم خالص تعازيه ومواساة سيادته.

أ ش أ