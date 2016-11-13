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بالصور.. رالي «كريت-كيب» يصل هضبة الأهرامات

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، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران "كريت - كيب"

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران “كريت – كيب”

استقبلت هضبة الأهرامات بالجيزة، اليوم الأحد، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران “كريت – كيب”، حيث هبطت الطائرة وعلى متنها البلجيكي “سيدريك كوليت”، والفرنسية “ألكسندرا مينجار”، قادمين من اليونان، حسبما أفاد مراسلنا.

ويمثل الحدث السالف، تتويجًا عالميًا للسياحة المصرية، وزيادة الوعي بنشر الثقافة الجوية، فضلًا عن توصيل رسالة للعالم بأن مقصدًا سياحيًا آمنًا.

وينظم نادي الطيران المصري التابع لوزارة الطيران المدني، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على إطلاق رالي الطيران .

ومن المقرر أن يجوب رالي الطيران “كريت – كيب” عدة مدن مصرية، وهي:” القاهرة، مرسى مطروح، الأقصر، أسوان، وأبوسمبل”، ثم تستكمل الرحلة برنامجها الذي يستمر 35 يومًا – نحو 5 أسابيع – متجهةً إلى السودان، مرورًا بمرتفعات إثيوبيا، وسهول كينيا، عبورًا بزامبيا وشالات فيكتوريا وزيمبابوي، وآخيرًا كيب تاون بجنوب أفريقيا .
> ويشارك بهذه الرحلة حوالي ٢٣ طائرة من طرازات قديمة إنتاج أعوام 1920-1930 تم تجديدها للطيران بنفس خط سير الرحلات القديمة، فيما يشارك 60 طيارًا يمثلون أكثر من 15 دولة أجنبية مشاركة في هذا الحدث .

 

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران "كريت - كيب"

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران “كريت – كيب”

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران "كريت - كيب"

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران “كريت – كيب”

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران "كريت - كيب"

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران “كريت – كيب”

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران "كريت - كيب"

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران “كريت – كيب”

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران "كريت - كيب"

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران “كريت – كيب”

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران "كريت - كيب"

، إحدى الطائرات المشاركة في رالي الطيران “كريت – كيب”

 

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