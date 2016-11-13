قبل قمة برج العرب.. 16 جنسية لأندية لاعبى غانا و7 جنسيات تحتضن الفراعنة

كتب أحمد توفيق

يعول منتخبو مصر وغانا آمالا كبيرة على اللاعبين المحترفين فى صفوف المنتخبين قبل الموقعة الهامة، المقرر إقامتها مساء فى الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 فى روسيا.

ويرصد "اليوم السابع" جنسيات الأندية التى يلعب لها لاعبو المنتخب الغانى، حيث يمثل لاعبو النجوم السوداء فى القائمة التى ستواجه مصر 16 دولة مختلفة فى مختلف الدوريات ولا يوجد سوى لاعبى واحد فقط غير محترف هو ريتشارد أوفورى حارس مرمى فريق وال ستارز الغانى.

ويشارك لاعبو منتخب غانا فى 16 دورى هم الإسبانى والنرويجى والغانى والأمريكى والإنجليزى والألمانى والتركى والروسى والجنوب أفريقى والإيطالى واليونانى والبلجيكى والبرتغالى والنمساوى والفرنسى والسويسرى.

وتضم قائمة المنتخب الغانى كلًا من:

فى حراسة المرمى: عبد الرزاق برايما (قرطبة، إسبانيا)، آدم كوارسى (روزنبورج، النرويج) ريتشارد أوفورى (وا أل ستارز – غانا).

فى خط الدفاع: هاريسون أفول (كولومبوس كرو، أمريكا)، اندى يادومى (بارنسلى الإنجليزى) وبابا رحمن (شالكه الألمانى)، جيفرى شلوب (ليستر سيتى الإنجليزى)، جون بوى (سيفاس سبور التركى)، جوناثان منساه (انجى، روسيا ) ودانيال أمارتى (ليستر سيتى الإنجليزى)، إدوين جيما (أورلاندو بايرتس، جنوب أفريقيا).

فى خط الوسط: ايمانويل أجيمانج- بادو (اودينيزى الإيطالى)، أفرى أكوا (تورينو، إيطاليا)، توماس بارتى (أتلتيكو مدريد، إسبانيا) مبارك واكاسو (باناثينايكوس اليونانى) وفرانك اشيمبونج (أندرلخت البلجيكى) وكريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزى )، الحسن واكاسو (ريو آفى البرتغالى) وصامويل تيتيه (ليفرينج، النمسا).

فى خط الهجوم: جوردان أيو (أستون فيلا الإنجليزى)، عبد المجيد واريس (لوريان الفرنسى)، أندريه أيو (وستهام الإنجليزى)، ايبنزر اسيفوه (سيون، سويسرا).

بينما يشارك لاعبو منتخب مصر فى 7 دوريات مختلفة هم: المصرى والسعودى والإنجليزى والإيطالى والسويسرى والبلجيكى واليونانى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:

عصام الحضرى من وادى دجلة، وأحمد فتحى وشريف إكرامى وعبد الله السعيد وأحمد حجازى ومؤمن زكريا ووليد سليمان من النادى الأهلى، وأحمد الشناوى وأحمد دويدار وإبراهيم صلاح وطارق حامد وعلى جبر وباسم مرسى من نادى الزمالك، وحمادة طلبة من النادى المصرى البورسعيدى، وحسام باولو من نادى سموحة، ومحمد عبد الشافى من أهلى جدة السعودى، وأحمد المحمدى من هال سيتى الإنجليزى، ومحمد الننى من الأرسنال الإنجليزى، ومحمد صلاح من روما الإيطالى، وعمر جابر من بازل السويسرى، ومحمود حسن "تريزيجيه" من موسكرون البلجيكى، ورمضان صبحى من ستوك سيتى الإنجليزى، وعمرو وردة من بانايتوليكوس اليونانى.