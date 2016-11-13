«كوبلر» يبحث في القاهرة سبل تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية

وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، مارتن كوبلر، قادمًا من تونس، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل استكمال تنفيذ الإتفاق السياسى بين مختلف الأطراف الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة كانت في استقبال كوبلر قولها: “سيلتقي المبعوث الأممي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، على ضوء جولة الحوار السياسي الأخيرة، والتي تمت في مالطا، والاستعدادات الخاصة بعقد الجولة القادمة منتصف ديسمبر القادم، وسبل التوصل إلى صيغة مرضية لتنفيذ الاتفاق السياسى، الذي تم التوصل إليه بين كل الأطراف الليبية”.