ضخ 10 آلاف و450 طنًا من المواد البترولية بالغربية

صرح إبراهيم سيد أحمد مصطفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، بأنه تم ضخ 10 آلاف و450 طنًا من المواد البترولية “بنزين 80 و92، وسولار” بمختلف المحطات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 5 الآف إسطوانة غاز منزلي وتجاري.

وأضاف مصطفى – في تصريح صحفي اليوم الأحد – “أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين، فضلًا عن تكثيف الرقابة بمختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع إسطوانات الغاز المنزلي والمخابز والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار”.

ولفت وكيل وزراة التموين بالغربية، إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو يتاجر في السوق السوداء.

أ ش أ