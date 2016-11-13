«إعلام النواب» تناقش مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة أسامة هيكل رئيس اللجنة، مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين.

وقررت اللجنة توجيه الدعوة للأكاديميين المتخصصين لتعريف مصطلح الإعلام والوسيلة الإعلامية بشكل أكاديمي، وفض التداخل الواضح بين نقابتى الصحفيين والإعلاميين، مع مراعاة حقوق من يعملون في مجال الإعلام عند إنشاء النقابة.

وطالب عدد من الأعضاء بضرورة توسيع دائرة المشاركة عند إعداد القانون بمشاركة شيوخ الإعلاميين وشبابهم والشخصيات العامة والتي تثري المناقشات للخروج بأفضل النتائج.

ومن ناحية أخري نعت اللجنة فى بداية اجتماعها الفنان محمود عبد العزيز الذى وافته المنية أمس.

أ ش أ