أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«إعلام النواب» تناقش مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين

Google+ Print
«إعلام النواب» تناقش مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين «إعلام النواب» تناقش مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين

مجلس النواب – أرشيفية

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة أسامة هيكل رئيس اللجنة، مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين.

وقررت اللجنة توجيه الدعوة للأكاديميين المتخصصين لتعريف مصطلح الإعلام والوسيلة الإعلامية بشكل أكاديمي، وفض التداخل الواضح بين نقابتى الصحفيين والإعلاميين، مع مراعاة حقوق من يعملون في مجال الإعلام عند إنشاء النقابة.

وطالب عدد من الأعضاء بضرورة توسيع دائرة المشاركة عند إعداد القانون بمشاركة شيوخ الإعلاميين وشبابهم والشخصيات العامة والتي تثري المناقشات للخروج بأفضل النتائج.

ومن ناحية أخري نعت اللجنة فى بداية اجتماعها الفنان محمود عبد العزيز الذى وافته المنية أمس.

أ ش أ 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا